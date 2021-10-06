Каждый из нас хотя бы раз в жизни находил какую-то вещь на улице. И порой, особенно если эта вещь ценная, ее очень хочется взять себе. Однако можно ли без опаски приносить в дом надоку? Читайте в нашем материале, что нельзя поднимать с земли.

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Деньги

Да, какую бы сумму денег вы не нашли, пусть даже самую большую, ее ни в коем случае нельзя поднимать с земли. Деньги обладают сильной энергетикой Их также часто используют в различных ритуалах. Так что, подняв с земли крупную купюру или монеты, вы рискуете испортить себе жизнь и накликать серьезную беду не только на себя, но и свою семью.

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Драгоценности

Эти вещи обладают сильной энергетикой предыдущего владельца. Считается, что подняв с земли украшение, особенно, если это кольцо, человек может навлечь на себя беду, несчастную любовь и даже венец безбрачия. Так что увидев на своем пути блестящую драгоценность, лучше обойдите ее стороной.

Браслеты

Браслеты, особенно если они сделаны и красной нитки, являются оберегом. Такие вещи несут в себе негативную энергетику своего владельца. Особенно, если вы нашли порванный браслет. Обычно такие вещи теряются случайно после того, как выполнят свое предназначение и уберегут своего владельца от несчастья или порчи. Так что подняв такую вещь с земли, вы рискуете забрать себе несчастья другого человека.

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Нательный крестик

Нательные крестики призваны ограждать своего владельца от зла и негатива. При потере они становятся мощным энергетическим оружием. Такая находка способна изменить судьбу нового владельца. Другими словами, вы разделите все грехи и зло с прошлым обладателем нательного крестика. Так что не удивляйтесь, если после такой находки в вашей жизни начнется черная полоса.

Часы

Часы также являются тем предметом, который содержит в себе много энергетики. Их, как известно, нельзя дарить. И тем более, нельзя носить после другого человека. Особенно, если он был болен или умер. Часы символизируют время. Поэтому, надев их, вы рискуете лишить себя времени или даже жизни.

Какие находки приносят удачу

Однако есть и те вещи, найдя которые вы сорвете большой куш и принесете в дом счастье и богатство.

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Иконы

Если вы случайно нашли на улице икону, пусть даже самую маленькую – это хороший знак. Значит вас охраняют высшие силы. Однако, перед тем, как принести такую икону в дом, лучше ее сначала освятить в церкви.

Кошелек

Если вы нашли на улице кошелек, ждите скорых перемен в лучшую сторону. Возможно улучшиться ваше финансовое положение или вы получите повышение на работе. Только не пользуйтесь ни тем кошельком, что вы нашли ни деньгами. Постарайтесь вернуть владельцу. Вам плюс в карму, а ему – вера в добро и чудо.

Перо

Если вы на своем пути нашли перо птицы, смело забирайте его с собой – это хороший знак. Если перо белого цвета, ждите счастливых перемен на личном фронте, если темное – удача придет в финансовую сферу.

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Больше о приметах и их влиянии на жизнь человека вы узнаете по пятницам из новых выпусков проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях.

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