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«Слепая»: анонс новых серий от 03.09.2021

02.09.2021

Сегодня, 3 сентября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!  

Дарья Кришак уже несколько месяцев страдала от бессонницы и чувствовала себя истощенной. После того, как молодая женщина увидела призрак своего отца, она обратилась к слепой провидице бабе Любе,  чтобы узнать, не по ее ли душу приходил покойный. Дарья была готова к неутешительным новостям, и Слепая уверила ее, что проблем можно избежать, но для этого придется разорвать связь с близким человеком. Пойдет ли на это Дарья? И что же означал ее сон?

Полина сбивает женщину, которая неожиданно выбегает на дорогу. Чтобы избежать наказания, Полина убегает с места ДТП. Зато ее любимый остается на месте аварии, чтобы вызвать пострадавшей скорую. Слепая советует Полине снять бремя с души ― пойти в полицию и во всем признаться. Однако, боясь возможного задержания, она этого не делает, после чего на нее обрушивается еще больше проблем. Чем обернется это для девушки?

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