«Сліпа»: анонс нових серій від 03.09.2021

Сьогодні, 3 вересня, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Дарина Кришак уже кілька місяців страждала від безсоння і почувалася виснаженою. Після того, як молода жінка побачила привид свого батька, вона звернулася до сліпої провидиці баби Люби, щоб дізнатися, чи не по її душу приходив покійний. Дарина була готова до невтішних новин, і Сліпа запевнила її, що проблем можна уникнути, але для цього доведеться розірвати зв’язок із близькою людиною. Чи піде на це Дарина? І що ж означав її сон?

Поліна збиває жінку, яка несподівано вибігає на дорогу. Щоб уникнути покарання, Поліна тікає з місця ДТП. Зате її коханий залишається на місці аварії, щоб викликати постраждалій швидку. Сліпа радить Поліні зняти тягар з душі ― піти в поліцію і в усьому зізнатися. Однак, боячись можливого затримання, вона цього не робить, після чого на неї чекає ще більше проблем. Чим обернеться це для дівчини?

