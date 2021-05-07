«Слепая»: анонс 63–65 серий от 07.05.2021

Сегодня, 7 мая, в 16:30 состоится показ новых 63–65 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 63–65 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Больше всего 38-летний Максим хотел бы оставаться хорошим отцом и верным мужем. Но он влюбился, как никогда в жизни. В прекрасную женщину… из сновидений. Слепая предупредит мужчину, что он не должен общаться с незнакомкой, если вдруг встретит ее в реальной жизни. Все еще можно наладить. Но сможет ли Максим устоять перед неземным соблазном…

Маргарита страдает от одиночества и мечтает встретить большую любовь. Однажды она идет на мюзикл по билету подруги – и ее мечта сбывается: Маргарита встречает Игоря и влюбляется в красавца с первого взгляда. Однако Слепая уверяет ее, что Игорь – совсем не ее суженый! Безумная любовь – только наваждение, ведь из-за чужого билета Маргарита пошла не своей дорогой! Но разве может влюбленная девушка поверить в это, уничтожить билет и отказаться от свадьбы? Чем обернется для Маргариты это решение, и сможет ли она стать на правильный путь и вернуть своего суженого, которого потеряла из-за магии чужого билета?

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