Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Сліпа»: анонс 63–65 серій від 07.05.2021

07.05.2021

Сьогодні, 7 травня, о 16:30 відбудеться показ нових 6365 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, сліпа провидиця бабуся Люба продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 6365 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Найбільше 38-річний Максим хотів би залишатися хорошим батьком і вірним чоловіком. Але він закохався, як ніколи в житті. У прекрасну жінку… зі сновидінь. Сліпа попередить чоловіка, що він не повинен спілкуватися з незнайомкою, якщо раптом зустріне її в реальному житті. Усе ще можна налагодити. Та чи зможе Максим устояти перед неземною спокусою…

Маргарита страждає від самотності і мріє зустріти велике кохання. Одного разу вона йде на мюзикл за квитком подруги – і її мрія збувається: Маргарита зустрічає Ігоря і закохується в красеня з першого погляду. Однак Сліпа запевняє її, що Ігор – зовсім не її суджений! Шалене кохання – тільки мана, адже через чужий квиток Маргарита пішла не своєю дорогою! Та хіба може закохана дівчина повірити в це, знищити квиток і відмовитися від весілля? Чим обернеться для Маргарити це рішення, і чи зможе вона стати на правильний шлях і повернути свого судженого, якого втратила через магію чужого квитка?

Більше на тему: Китайський гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати