«Сліпа»: анонс 63–65 серій від 07.05.2021

Сьогодні, 7 травня, о 16:30 відбудеться показ нових 63–65 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 63–65 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Найбільше 38-річний Максим хотів би залишатися хорошим батьком і вірним чоловіком. Але він закохався, як ніколи в житті. У прекрасну жінку… зі сновидінь. Сліпа попередить чоловіка, що він не повинен спілкуватися з незнайомкою, якщо раптом зустріне її в реальному житті. Усе ще можна налагодити. Та чи зможе Максим устояти перед неземною спокусою…

Маргарита страждає від самотності і мріє зустріти велике кохання. Одного разу вона йде на мюзикл за квитком подруги – і її мрія збувається: Маргарита зустрічає Ігоря і закохується в красеня з першого погляду. Однак Сліпа запевняє її, що Ігор – зовсім не її суджений! Шалене кохання – тільки мана, адже через чужий квиток Маргарита пішла не своєю дорогою! Та хіба може закохана дівчина повірити в це, знищити квиток і відмовитися від весілля? Чим обернеться для Маргарити це рішення, і чи зможе вона стати на правильний шлях і повернути свого судженого, якого втратила через магію чужого квитка?

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