«Слепая»: анонс от 16.10.2020

Сегодня, 16 октября, в 16:25 состоится показ новых серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных историях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. К ясновидящей обратятся герои, которые не могут объяснить серию странных совпадений в своей жизни. Ответы на вопросы знает лишь бабушка Люба. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Марина и Александр только поженились. Вдруг в их счастливую жизнь вмешивается первый муж Марины ― Юрий. Он давно исчез, и суд объявил его умершим, а брак с ним расторг. Однако Юрий говорит, что до сих пор любит свою жену и будет жить с ней, потому что больше ему идти некуда. Если бы не потеря памяти после травмы, то он бы сразу к ней вернулся. Марина в растерянности. Она понимает, что у нее остались чувства к бывшему, он ей до сих пор небезразличен. Александр ревнует… Марина совершенно запуталась и идет к Слепой за советом ― кого выбрать: Александра или Юрия? Что подскажут бабушка и сердце Марины?

В жизни учительницы младших классов Богданы Левченко началась черная полоса.

Сначала жених бросил ее без объяснения причин. Вскоре после этого Богдана похоронила мать, а недавно в ее квартире начали происходить странные вещи. Обратившись к Слепой, Богдана узнает, что виновница причудливых событий – ее мать. Слепая передает женщине послание от умершей: Богдана должна быть с тем, кто ее любит. Что означает это послание?

На свой 18-й день рождения Роза загадывает желание. В тот момент, когда она задувает свечи, падает и разбивается зеркало. Мать Розы, Дарья, пугается, ведь знает – это очень плохой знак. Женщина обращается к Слепой, чтобы узнать, как отвести беду от семьи. Баба Люба говорит, что дело в желании, которое загадала Роза. Если девушка не расскажет, что именно попросила, беды не миновать. Но Роза отказывается говорить. Она уверена: ее желание принесет только счастье и благополучие их семье.

Video: «Слепая»: анонс от 16.10.2020 Сегодня, 16 октября, в 16:25 состоится показ новых серий 2 сезона сериала Слепая

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