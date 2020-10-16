Сьогодні, 16 жовтня, о 16:25 відбудеться показ нових серій 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних історіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. До ясновидиці звернуться герої, які не можуть пояснити серію дивних збігів у своєму житті. Відповіді на питання знає лише бабуся Люба. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Марина і Олександр тільки одружилися. Раптом у їхнє щасливе життя втручається перший чоловік Марини ― Юрій. Він давно зник, і суд оголосив його померлим, а шлюб із ним розірвав. Однак Юрій каже, що досі кохає свою дружину і буде жити з нею, тому що більше йому йти нікуди. Якби не втрата пам’яті після травми, то він би відразу до неї повернувся. Марина розгублена. Вона розуміє, що в неї залишилися почуття до колишнього, він їй досі небайдужий. Олександр ревнує… Марина зовсім заплуталася і йде до сліпої по пораду ― кого вибрати: Олександра чи Юрія? Що підкажуть бабуся і серце Марини?

У житті вчительки молодших класів Богдани Левченко почалася чорна смуга. Спочатку наречений кинув її без пояснення причин. Незабаром після цього Богдана поховала матір, а недавно в її квартирі почали коїтися дивні речі. Звернувшись до сліпої, Богдана дізнається, що винуватиця химерних подій ― її мати. Сліпа передає жінці послання від померлої: Богдана повинна бути з тим, хто її любить. Що означає це послання?

На свій 18-й день народження Роза загадує бажання. У той момент, коли вона задмухує свічки, падає і розбивається дзеркало. Мати Рози, Дарина, лякається, адже знає: це дуже поганий знак. Жінка звертається до сліпої, щоб дізнатися, як відвести біду від сім’ї. Баба Люба каже, що справа в бажанні, яке загадала Роза. Якщо дівчина не розповість, що саме попросила, біди не минути. Але Роза відмовляється говорити. Вона впевнена: її бажання принесе тільки щастя і благополуччя їхній сім’ї.

Video: «Сліпа»: анонс від 16.10.2020 Сьогодні, 16 жовтня, о 16:25 відбудеться показ нових серій 2 сезону серіалу Сліпа

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