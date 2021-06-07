Сьогодні, 7 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 113 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть пограбування магазину спортивного спорядження. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

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У 113 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Невже один з грабіжників, якого вбив співвласник магазину Василь Райченко, виявився його знайомим?

Навіщо знайомі хотіли пограбувати університетського друга?

Хто і навіщо насправді вирішив пограбувати магазин спортивного спорядження?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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