Олена Вознесенська — молода актриса, яка зіграла одну з головних ролей в детективному серіалі «Слід», прем’єра якого відбулася цієї осені на телеканалі СТБ. Жінка зіграла судмедексперта і патологоанатома Марію Небесну. Читайте в нашому матеріалі детальну біографію про Олену Вознесенської.

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Олена Вознесенська народилася 17 серпня 1986 року в Запоріжжі. З самого дитинства мріяла працювати «он там у телевізорі». Так відповідала маленька дівчинка своїй мамі. У 14 років пішла на перші у своєму житті проби телеведучих, після яких розчарувалася в цій професії.

Дивіться онлайн серіал Слід (Україна) – 1 серія

Дивіться онлайн серіал Слід (Україна) – 2 серія

«Я пішла на кастинг на один із запорізьких телеканалів. На суфлері був текст проєкту «Новини технологій». Уявляєте, як це дитині в такому віці читати текст, наповнений суцільною термінологією! Я вийшла і сказала мамі: «Це що ж мені ось так усе життя читати текст із цього ящика? Ні, ніколи не стану телеведучою!», — зізналася Олена.

Але, як кажуть, ніколи не кажи «ніколи». На телебаченні в кадрі Олена працює вже 19-й рік.

Після школи вступила до Харківського університету внутрішніх справ на Спеціальний факультет, де готували співробітників Інтерполу.

«Мені дуже подобалося вчитися там. Прийоми рукопашного бою, вогнева підготовка, стройовий крок, самоволки (сміється. — Прим. ред.). Але від долі, як то кажуть, не втечеш. І після практики на 4 курсі я зрозуміла, що тут я здобула знання і навички, які, до речі, пізніше мені справді стали в пригоді в кіно, — але моє справжнє покликання було в іншому».

Тому на останньому курсі Олена перевелася до Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Там майбутня актриса здобула відразу дві вищі освіти за спеціальностями юридична журналістика і філологія. На останньому курсі університету почала працювати викладачем трудового права в Харківському торговельно-економічному коледжі. Після закінчення університету переїхала до Києва і працювала викладачем трудового та інформаційного права в Київському національному торговельно-економічному університеті. Захистила дисертацію і здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

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Паралельно з викладанням у коледжі дебютувала ведучою новин на харківському телеканалі Simon.

Після університету Олену запросили працювати до столиці ведучою програми «Fashion-line» на телеканалі Перший діловий. Так почалася її телевізійна кар’єра в Києві. Нові проєкти і нові телеканали. Три роки працювала ведучою інформаційно-розважальної програми «Доброго ранку, Україно!» на телеканалі ЕРА. П’ять років — ведучою редакції інформаційно-аналітичних програм на телеканалі ТОНІС. Два роки — ведучою новин російської редакції мультимедійної платформи іномовлення телеканалу UA|TV. З 2020 року працює ведучою підсумкового інформаційного випуску програми «Київ — Newsroom».

У кіно Олена мріяла потрапити з дитинства настільки сильно, що одного разу її благання були почуті, причому в дуже оригінальний спосіб:

«Мій майбутній чоловік, який абсолютно далекий від телевізійної або кіношної теми, захотів освідчитися в дуже незвичайний спосіб: він найняв справжню знімальну групу, яка організувала для мене кастинг у фільм. Я пройшла всі етапи відбору. І вже на зйомках мій чоловік, будучи одним із акторів у масці, зробив мені пропозицію. Спочатку я зраділа, але ввечері до мене прийшло усвідомлення того, що сталося, і я розридалася, що не потрапила в кіно. Тоді я ще не розуміла, що режисер був справжній!», — згадує Олена.

Уже через деякий час режисер, який допомагав на кастингу, зателефонував і запропонував зіграти епізодичну роль в одному з українських серіалів. А через пів року Олена отримала одну з головних ролей у серіалах «Клініка», «Школа», «Історія одного злочину», «Жіночий лікар».

Паралельно зі зйомками в кіно і на телебаченні вона закінчила акторський факультет в Українській школі кіно «Ukrainian Film School». І стала дипломованою акторкою театру і кіно.

У 2020 році Олена Вознесенська пройшла кастинг і отримала одну з головних ролей у детективному серіалі «Слід». Це були грандіозні проби, згадує актриса:

«Я приїжджала на проби 7 разів! І щоразу, коли мені телефонували, я все думала: ну ось воно, нарешті, мене затвердили! Але ні, мене знову і знову перевіряли. Причому на різні ролі — роль оперативника і роль патологоанатома. Важко було визначитися, але вибір був зроблений. На кастинг, як на роботу, ― сміялася я. Але це того варте!».

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Фільмографія:

2020 — «Філін», «Слід»

2019 — «Жіночий лікар-4», «Інше життя Анни», «Паніка Вова».

2018 — «Історія одного злочину», «Ярлики»,«Опер за викликом»,«Парашутисти»,«Лаунжерон»,«Грааль»,«Голос з минулого»

2017 — «Школа»

2016 — «Клініка»

2015 — «Центральна лікарня».

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