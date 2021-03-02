З 8 березня на телеканалі СТБ стартують прем’єрні серії гостросюжетного детективного серіалу «Слід» виробництва Space Production. Команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) продовжує розслідувати важкі та заплутані злочини з допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Розплутати кожний злочин оперативникам допомагає слід, який залишає злочинець.

Зйомки нових серій стартували на початку грудня і проходять як у павільйоні, так і на натурі – в абсолютно різних та іноді навіть несподіваних локаціях. Попередньо команда зніматиме до жовтня 2021 року.

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Що нового побачать глядачі в продовженні детективного серіалу «Слід»?

Нові персонажі

У команді ОСА з’явиться три нових співробітника: оперативники Анатолій Дмитренко та Олег Вільнер, а також нейробіолог Андрій Броменко.

Роль капітана Дмитренко грає Ілля Пономаренко, для якого цей персонаж став першою головною роллю в акторській кар’єрі. У майора Вільнера втілився актор зі стажем Олег Венгер – глядачі СТБ добре його знають з успішних серіалів «Ніщо не трапляється двічі» і «Кріпосна». Освіта, отримана в Суворовському училищі, допомагає Олегу максимально достовірно передати образ оперативника. Молодого й активного нейробіолога Броменко грає актор театру російської драми ім. Лесі Українки Владислав Фуковський.

«Чим більше злочинів – тим більше потрібно оперативників для їхнього розкриття. Новий персонаж привносить у проєкт нових барв, а оскільки всі наші слідчі кардинально різні, то кожен шанувальник серіалу знайде серед них свого улюбленця. Ми обов’язково покажемо спецсерії про кожного нового героя, щоби більш розгорнуто познайомити їх із глядачем і розповісти їхню історію», – розказує про нових героїв креативний продюсер Наталія Тітова.

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Нове приміщення

Знімальний павільйон офісу ОСА і його декорації унікальні не тільки для України. Локації в павільйоні розроблені за спеціальним дизайном, а велика частина техніки в лабораторії – робоча. Морг, у якому проводить розтин судмедекспертка Небесна, оснащений реальним обладнанням: це хірургічна лампа, операційний стіл і камера для «трупів». У лабораторії, крім колб і пробірок із яскравими рідинами, глядач може помітити робочий 3Д-принтер. Переговорна в офісі ОСА унікальна своїми високотехнологічними моніторами, а кімната для допитів – двостороннім дзеркалом. Усього таких спеціалізованих кімнат ОСА – 7 (кабінет Косач, переговорна, кімната для допитів, лабораторія, тир, морг, кухня).

Оскільки в прем’єрних серіях буде багато справ з автомобільними розслідуваннями, глядачі побачать нове приміщення – гараж.

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Нові локації

Зйомки продовження серіалу проходять у павільйоні й на натурних об’єктах. В одній із серій розслідування проходитиме у робочом СІЗО в Бучі, у якому команда влаштувала пожежу в одній із камер.

«В майбутньому будуть і болота, і конкурси бальних танців, й електростанція, й історичний Київський перший колектор, і поїздка в Одесу», – розповідає про нові локації креативний продюсер Наталія Тітова.

Нові історії

Команді ОСА точно буде над чим працювати! Крім щоденних розслідувань, з’являться справи, які стосуватимуться конкретних персонажів серіалу та їхнього минулого. Так, у Гайворона з’явиться таємна справа честі, оперативник Дмитренко розслідуватиме вбивство своєї дівчини, а в одній із прем’єрних серій невідомий викраде оперативницю Червону.

Спецпрограмування

До 8 березня СТБ підготував святкове спецпрограмування. О 13:10 глядачі зможуть ще раз побачити перші чотири епізоди улюбленого серіалу, у яких розповідається, як створювалася команда ОСА.

Дивіться продовження детективного серіалу «Слід» уже з 8 березня на СТБ (з понеділка по четвер).

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