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«Слід»: чим зацікавить 67 серія детективного серіалу

09.12.2020

Сьогодні, 9 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 67 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть зникнення громадянки Швейцарії Софії Хабер, яка пропала дорогою з аеропорту. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Більше ан тему: Тетяна Кравченко: біографія актриси серіалу «Слід»

У 67 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Як дорогий фотоапарат Софії Хабер опинився в наркомана?
  • Як слідчим ОСА вдалося знайти місце, де зникла Софія?
  • Невже дівчина, що лежить у підвалі, про яку розповів двірник, і є зникла Софія?
  • Хто і навіщо насправді викрав дівчину?

Video: «Слід»: чим зацікавить 67 серія детективного серіалу

Серіал Слід 67 серія на сайті СТБ вже 09.12.2020. Про що сюжет шістдесят сьомий серії фільму Слід читайте в анонсі

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