Сьогодні, 21 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 39 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть замах на директора елітного шлюбного агентства Дениса Колесника. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 39 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Хто намагався отруїти Дениса Колесника?

Кому належить відбиток шкіряної рукавички з частинками специфічної фарби, який знайшли на кавомашині?

Навіщо компаньйон Колесника намагається вбити його просто в лікарні?

Як пов’язаний зі злочином олігарх Андрій Локотко? Невже він замовив Дениса, щоб заволодіти бізнесом?

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