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«Слід»: чим зацікавить 39 серія детективного серіалу

21.10.2020

Сьогодні, 21 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 39 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть замах на директора елітного шлюбного агентства Дениса Колесника. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 39 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Хто намагався отруїти Дениса Колесника?
  • Кому належить відбиток шкіряної рукавички з частинками специфічної фарби, який знайшли на кавомашині?
  • Навіщо компаньйон Колесника намагається вбити його просто в лікарні?
  • Як пов’язаний зі злочином олігарх Андрій Локотко? Невже він замовив Дениса, щоб заволодіти бізнесом?

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