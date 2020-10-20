Сьогодні, 20 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 38 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство матері і замах на батька 17-річної дівчини. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 38 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чому в убивстві підозрюють 17-річну дівчину?

Чи правда, що на злочин дівчину підштовхнули голоси і дивні повідомлення, які приходять на її телефон?

Чи може дівчина симулювати ознаки шизофренії, щоб уникнути кримінальної відповідальності?

Хто насправді скоїв убивство?

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