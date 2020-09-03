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Слід – дивіться на СТБ з 11.09.2020

03.09.2020

Головна детективна прем’єра цієї осені! ОСА – це організація з найкращими агентами та фахівцями у сфері криміналістики. До них поліція звертається лише по допомогу з вкрай заплутаними та важкими справами. Як наприклад, зникнення 10 дітей … Найкращий слідчий і криміналіст в Україні візьметься за це розслідування та зіткнеться віч-на-віч з людською бідою. Кожне рішення безпосередньо впливатиме на життя не однієї родини. Дивіться прем’єру детективного серіалу Слід 11 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: Слід – дивіться на СТБ з 11.09.2020

Коли вийде Слід? Дивіться серіал Слід з 11 вересня на СТБ

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Коли вийде Слід? Дивіться серіал Слід з 11 вересня на СТБ

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Коли вийде Слід? Дивіться серіал Слід з 11 вересня на СТБ

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