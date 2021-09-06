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Серіал Слід: дивіться з 10.09.2021 (Анонс)

06.09.2021

10 вересня відбудеться спеціальна прем’єра нових серій серіалу Слід. Справи, які доведеться розслідувати ОСА, будуть дуже складними та непередбачуваними. Адже під загрозою опиняться близькі та рідні самих слідчих! Не пропустіть емоційну прем’єру – дивіться нові серії серіалу Слід 10.09.2021 на СТБ.

Video: Серіал Слід: дивіться з 10.09.2021 (Анонс)


Слід 1 сезон нові серії на СТБ вже з 10.09.2021. Дивіться трейлер серіалу Слід 1 сезон просто зараз

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