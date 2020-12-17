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«Слід»: чим зацікавить 72 серія детективного серіалу

17.12.2020

Сьогодні, 17 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 72 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство Ірини Маховець, тіло якої зникло. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 72 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Куди зникло тіло вбитої Ірини Маховець?
  • Чому головний свідок упевнений, що бачив тіло?
  • Невже труп убитої викрав брат, який виніс його через балкон завдяки спорядженню для альпінізму?
  • Чи міг родич убити жінку заради спадщини?

Video: «Слід»: чим зацікавить 72 серія детективного серіалу

Серіал Слід 72 серія на сайті СТБ вже 17.12.2020. Про що сюжет сімдесят другої серії фільму Слід читайте в анонсі

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