Сьогодні, 17 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 72 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство Ірини Маховець, тіло якої зникло. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 72 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Куди зникло тіло вбитої Ірини Маховець?

Чому головний свідок упевнений, що бачив тіло?

Невже труп убитої викрав брат, який виніс його через балкон завдяки спорядженню для альпінізму?

Чи міг родич убити жінку заради спадщини?

Video: «Слід»: чим зацікавить 72 серія детективного серіалу Серіал Слід 72 серія на сайті СТБ вже 17.12.2020. Про що сюжет сімдесят другої серії фільму Слід читайте в анонсі

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