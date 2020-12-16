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«Слід»: чим зацікавить 71 серія детективного серіалу

16.12.2020

Сьогодні, 16 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 71 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть пенсіонерки Марії Доренко, яка зникла дорогою в магазин. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Цікаві факти про детективний серіал «Слід»

У 71 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Як тіло Марії Доренко опинилося в річці?
  • Ким виявилися двоє застрелених незнайомців, тіла яких правоохоронці також знайшли у воді?
  • Хто і чому спочатку задушив пенсіонерку, а потім кинув її тіло в річку?
  • Які ще несподівані відкриття чекають на експертів Особливої Слідчої Агенції?

Video: «Слід»: чим зацікавить 71 серія детективного серіалу

Серіал Слід 71 серія на сайті СТБ вже 16.12.2020. Про що сюжет сімдесят першої серії фільму Слід читайте в анонсі

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