Сьогодні, 16 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 71 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть пенсіонерки Марії Доренко, яка зникла дорогою в магазин. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: Цікаві факти про детективний серіал «Слід»

У 71 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Як тіло Марії Доренко опинилося в річці?

Ким виявилися двоє застрелених незнайомців, тіла яких правоохоронці також знайшли у воді?

Хто і чому спочатку задушив пенсіонерку, а потім кинув її тіло в річку?

Які ще несподівані відкриття чекають на експертів Особливої Слідчої Агенції?

Video: «Слід»: чим зацікавить 71 серія детективного серіалу Серіал Слід 71 серія на сайті СТБ вже 16.12.2020. Про що сюжет сімдесят першої серії фільму Слід читайте в анонсі

Читайте нас також у Viber і Telegram.