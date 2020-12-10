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«Слід»: чим зацікавить 68 серія детективного серіалу

10.12.2020

Сьогодні, 10 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 68 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство перекладачки шлюбного агентства Мар’яни Джус. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Тетяна Кравченко: Ольга Косач — леді-справедливість

У 68 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Кого співробітники ОСА підозрюватимуть у вбивстві Мар’яни?
  • Чи були конфлікти у загиблої з клієнтами шлюбного агентства, у якому вона працювала?
  • Невже Мар’яну вбили на ґрунті ревнощів?
  • Хто насправді скоїв злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 68 серія детективного серіалу

Серіал Слід 68 серія на сайті СТБ вже 10.12.2020. Про що сюжет шістдесят восьмої серії фільму Слід, читайте в анонсі

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