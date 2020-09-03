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След – смотрите на СТБ с 11.09.2020

03.09.2020

Главная детективная премьера этой осени! ОСА – это организация с лучшими агентами и специалистами в сфере криминалистики. К ним полиция обращается лишь за помощью с крайне запутанными и тяжелыми делами. Как например, пропажа 10 детей… Лучший следователь и криминалист в Украине возьмется за это расследование и столкнется лицом к лицу с человеческой бедой. Каждое решение будет непосредственно влиять на жизни целых семей. Смотрите премьеру детективного сериала След 11 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: След – смотрите на СТБ с 11.09.2020

Когда выйдет След? Смотрите сериал След с 11 сентября на СТБ

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Когда выйдет След? Смотрите сериал След с 11 сентября на СТБ

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