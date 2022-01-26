Ярослав Гайворон ― украинский Джеймс Бонд

Детективный сериал «Слід» уже завоевал интерес многих зрителей. Сотрудники Особого Следственного Агентства расследуют самые резонансные преступления. Среди них ― следователь-оперативник, майор спецназа, старший оперуполномоченный Ярослав Гайворон. Это уверенный в себе, интеллигентный полицейский, который при необходимости может быть очень жестким. Предлагаем подробнее ознакомиться с информацией о начитанном оперативнике, который влюблен в свою работу.

Роль Ярослава Гайворона ― майора спецназа, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника ― сыграл актер Александр Боднар.

Больше по теме: Станислав Шугаев ― компьютерный гений и современный Робин Гуд

Ярослав Гайворон, 30 лет ― биография

Ярослав ― интеллигентный, образованный, начитанный. Родился в Бердянске в семье учителей. Пошел учиться в Академию МВД после службы в армии.

Привлекательный, спокойный, уверенный, создаёт впечатление добродушного «своего» парня, вызывает доверие у собеседника. Однако при необходимости может быть достаточно жестким с преступниками. Виртуозно водит любую машину. Владеет рукопашным боем, метко стреляет, разбирается в оружии. Как уроженец приморского города, не любит водоемы с пресной водой, скучает по морю. Любит стильно одеваться, из-за чего иногда его называют Ярославом Бондом.

Напарницей Гайворона часто бывает Екатерина Червона. В их тандеме полное взаимопонимание и доверие. При необходимости напарники прибегают к нестандартным подходам в расследовании ― например, работают «на живца», притворяясь парой.

Ярослав холост. Привык к постоянному вниманию женщин, поэтому флирт ― его стихия, но дальше разговоров и комплиментов не зайдет, если чувствует, что девушка ― не его «половинка».

Смотрите новые серии сериала «Слід» с 31 января с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.