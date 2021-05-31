Сегодня, 31 мая, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 109 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть бизнесмена-ученого. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

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В 109 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Какой уникальный препарат разработал погибший бизнесмен-ученый?

Неужели погибший через 10 лет комы пришел в себя?

Кто и зачем задушил бизнесмена?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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