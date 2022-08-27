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Щасливі за сім днів

Що готують 4 і 5 випуски мейковеру «Щасливі за сім днів»?

27.08.2022

28 серпня на телеканалі СТБ вийдуть одразу два випуски мейковеру «Щасливі за сім днів». У ньому ми побачимо історії двох різних жінок, які однаково сильно потребують не лише зовнішнього перевтілення, а й внутрішнього, духовного. Без уваги, підтримки та поваги до себе на щастя не має шансів. 

счастливы за семь дней

Героїні 4 випуску лише 32 роки, проте вона вже не відчуває себе щасливою. Не звертає увагу на свої потреби та бажання. Слободянюк Тетяна 10 років заміжня, має доньку. Навчалася на соціального працівника. Останнім часом допомагає чоловіку у будівництві. Робота складна, а сам чоловік покладає на Таню ще й всю хатню роботу. 

  • Невже Тетяна звинувачує себе у тому, що недостатньо робить для чоловіка?
  • Які проблеми зі здоров’ям багато років турбують жінку? І чому ніхто не намагається допомогти їй?
  • Що сталою причиною того, що чоловік Тані вважає її виключно робочою силою?

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Життя героїні 5 випуску — це непорушний порядок. Вона досі живе у маминій квартирі, за маминими правилами. Жахливі наслідки нелюбові, що забрали право на щастя. Чи наважиться на здійснення найсміливіших мрій 52-річна вчителька Сівченко Олена з Житомира? 

  • Невже мама Олени зруйнувала всі мрії жінки?
  • Чому навіть після смерті матері, героїня 5 випуску живе за її правилами?
  • Чи є щасливі спогади у житті Олени?
  • Хто винний, що для вчительки тема чоловіків — табу?

Не пропустіть 4 і 5 випуски мейковеру «Щасливі за сім днів» 28 серпня о 19:50 на телеканалі СТБ!

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