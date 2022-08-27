Что готовят 4 и 5 выпуски мейковера «Щасливі за сім днів»?

28 августа на телеканале СТБ выйдут сразу два выпуска мейковера «Щасливі за сім днів». В нем мы увидим истории двух разных женщин, которые одинаково нуждаются не только во внешнем перевоплощении, но и внутреннем, духовном. Без внимания, поддержки и уважения к себе для счастья нет шансов.

Героине 4 выпуска всего 32 года, однако она уже не чувствует себя счастливой. Не обращает внимания на свои потребности и желания. Слободянюк Татьяна 10 лет замужем, имеет дочь. Училась на социального работника. В последнее время помогает мужчине в строительстве. Работа сложная, а сам мужчина возлагает на Таню еще и всю работу по дому.

Неужели Татьяна обвиняет себя в том, что недостаточно делает для мужчины?

Какие проблемы со здоровьем многие годы беспокоят женщину? И почему никто не пытается помочь ей?

Что стало причиной того, что муж Тани считает ее исключительно рабочей силой?

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Жизнь героини 5 выпуска – это незыблемый порядок. Она до сих пор живет в маминой квартире, по маминым правилам. Ужасные последствия нелюбви, отнявшие право на счастье. Решится ли на осуществление самых смелых мечтаний 52-летняя учительница Сивченко Елена из Житомира?

Неужели мама Елены разрушила все мечты женщины?

Почему даже после смерти матери героиня 5 выпуска живет по ее правилам?

Есть ли счастливые воспоминания в жизни Елены?

Кто виноват, что для учительницы тема мужчин – табу?

Не пропустите 4 и 5 выпуски мейковера «Щасливі за сім днів» 28 августа в 19:50 на телеканале СТБ!

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