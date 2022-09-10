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Щасливі за сім днів

Мама, потерявшая себя: что готовит 8 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів»?

10.09.2022

11 сентября на телеканале СТБ выйдет новый выпуск мейковера «Щасливі за сім днів». Героиня пройдет путь не только внешней трансформации, но и внутренней, духовной. А помогать ей будут эксперты, которым много лет доверяют миллионы украинцев – телеведущая Надежда Матвеева, психолог Андрей Жельветро и фитнес-тренер, специалист по правильному питанию Марина Боржемская. Не пропустите в воскресенье, 11 сентября, 8 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

марина боржемская

Мама старается, мама заботится, но мама потеряла себя. В проекте невероятных перевоплощений ей докажут, что она имеет право на счастье. Героиней 8-го выпуска станет 45-летняя Юлия Слипченко. Она мать-одиночка, разведенная. Свою жизнь описывает тремя словами: «дом, работа, дом». Личной жизни нет. Однако одинокой себя не считает, ведь имеет много подруг и друзей. Все домашние дела лежат на ее плечах. Хотя у Юлии двое взрослых детей: 23-летний сын и 15-летняя дочь. Однако они не спешат помогать маме.

Что будет в 8 выпуске Счастливы за семь дней от 11.09.2022

  • Почему в доме Юли есть тепло, уют, еда, однако нет места женскому счастью?
  • Какое событие изменило жизнь женщины навсегда?
  • Какой психологический тест заставит героиню пересмотреть отношение к своей повседневной жизни?
  • Неужели родной сын Юли не согласился приехать и поддержать маму в трудную минуту?
  • Какую заветную мечту женщины реализует проект в жизнь?

Что будет в 8 выпуске Счастливы за семь дней от 11.09.2022

Не пропустите 8 выпуск мейковера «Щасливі за сім днів» 11 сентября в 19:50 на телеканале СТБ!

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