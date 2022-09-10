Що буде у 8 випуску Щасливі за сім днів від 11.09.2022

Мама, яка втратила себе: що готує 8 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів»?

11 вересня на телеканалі СТБ вийде новий випуск мейковеру «Щасливі за сім днів». Героїня пройде шлях не лише зовнішньої трансформації, а й внутрішньої, духовної. А допомагатимуть їй експерти, яким багато років довіряють мільйони українців – телеведуча Надія Матвєєва, психолог Андрій Жельветро і фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська. Не пропустіть у неділлю, 11 вересня, 8 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів» на СТБ.

Мама старається, мама піклується, проте мама втратила себе. У проєкті неймовірних перевтілень їй доведуть, що вона має право на щастя. Героїнею 8 випуску стане 45-річна Юлія Сліпченко. Вона мати-одиначка, розлучена. Своє життя описує трьома словами: «дім, робота, дім». Особистого життя не має. Проте самотньою себе не вважає, адже має багато подруг і друзів. Всі хатні справи лежать на її плечах. Хоча Юлія має двох дорослих дітей: 23-річного сина та 15-річну доньку. Проте вони не поспішають допомагати мамі.

Чому в домі Юлі є тепло, затишок, їжа, проте немає місця жіночому щастю?

Яка подія назавжди змінила життя жінки?

Який психологічний тест змусить героїню переглянути ставлення до свого буденного життя?

Невже рідний син Юлі не погодився приїхати та підтримати маму у складну хвилину?

Яку мрію жінки втілить проєкт у життя?

Не пропустіть 8 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів» 11 вересня о 19:50 на телеканалі СТБ!

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