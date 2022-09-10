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Щасливі за сім днів

Мама, яка втратила себе: що готує 8 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів»?

10.09.2022

11 вересня на телеканалі СТБ вийде новий випуск мейковеру «Щасливі за сім днів». Героїня пройде шлях не лише зовнішньої трансформації, а й внутрішньої, духовної. А допомагатимуть їй експерти, яким багато років довіряють мільйони українців – телеведуча Надія Матвєєва, психолог Андрій Жельветро і фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська. Не пропустіть у неділлю, 11 вересня, 8 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів» на СТБ.

марина боржемская

Мама старається, мама піклується, проте мама втратила себе. У проєкті неймовірних перевтілень їй доведуть, що вона має право на щастя. Героїнею 8 випуску стане 45-річна Юлія Сліпченко. Вона мати-одиначка, розлучена. Своє життя описує трьома словами: «дім, робота, дім». Особистого життя не має. Проте самотньою себе не вважає, адже має багато подруг і друзів. Всі хатні справи лежать на її плечах. Хоча Юлія має двох дорослих дітей: 23-річного сина та 15-річну доньку. Проте вони не поспішають допомагати мамі.   

Що буде у 8 випуску Щасливі за сім днів від 11.09.2022

  • Чому в домі Юлі є тепло, затишок, їжа, проте немає місця жіночому щастю?
  • Яка подія назавжди змінила життя жінки?
  • Який психологічний тест змусить героїню переглянути ставлення до свого буденного життя? 
  • Невже рідний син Юлі не погодився приїхати та підтримати маму у складну хвилину?
  • Яку мрію жінки втілить проєкт у життя?

Що буде у 8 випуску Щасливі за сім днів від 11.09.2022

Не пропустіть 8 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів» 11 вересня о 19:50 на телеканалі СТБ!

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