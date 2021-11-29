Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 10 серія від 29.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! Віктор пропонує Ніні влаштуватися на роботу до нього в компанію. Він оцінив її талановитий проєкт, тому готовий заплатити набагато більше, ніж Сергій. Чи погодиться Ніна прийняти його пропозицію? Дізнайтеся просто зараз!

У 10 серії серіалу Рідна мачуха Ніна запрошує Інгу в ресторан і щедро пригощає алкоголем. Її ціль – випитати, навіщо вона збрехала слідчому про 100 тисяч доларів, які ніби-то Марія взяла у свого батька. Чи погодиться Інга розказати всю правду? Чи назве вона ім’я того, хто їй заплатив? Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха серія 10.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Рідна мачуха