«Пікнік»: 10 цікавих фактів про новий драматичний серіал СТБ

Сьогодні, 6 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8-серійної драми «Пікнік» виробництва «Mamas film production». Чому не можна пропустити новий серіал ― дізнайтеся в цікавих фактах про нього.

Ключова тема в «Пікніку» ― це криза середнього віку. Герої докладуть усіх зусиль, щоб подолати труднощі і залишитися щасливими. Телеглядач стане свідком відразу кількох сюжетних ліній. Долі та історії головних героїв тісно між собою переплетені. Уже в перших серіях відбудеться загострення пристрастей! Пікнік друзів стане фатальною подією для кожного героя. Приголомшливий акторський склад. Глядач побачить улюблених акторів: Анну Кузіну, Кирила Жандарова, Віру Кобзар, Максима Девізорова, Аліну Чебан, Анну Тамбову, Людмилу Загорську, Олександра Кобзаря, Марію Стопник, Софію Лис. За словами актриси Анни Кузіної, серед персонажів немає суто позитивних або негативних, як і в житті. У серіалі будуть порушені різні міжособистісні теми і навіть стереотипи, які існують у суспільстві. Наприклад, вік закоханих. Між героїнею ― продюсеркою Аллою (Віра Кобзар) ― і молодою зіркою Максом (Максим Девізоров) різниця у віці становить 20 років. Та це не заважає парі відчувати одне до одного найщиріші і ніжні почуття. Актриса Віра Кобзар зізналася, що в контексті драматургії серіал перевернув її бачення стосунків з різницею у віці: «”Пікнік” дав зрозуміти мені, що можливо все, якщо обидві людини в парі готові на цей крок». Актори настільки перейнялися сюжетом та історією своїх персонажів, що навіть у перервах між зйомками не переставали обговорювати роботу і ділитися емоціями. «Переживали, плакали з ранку до вечора! Навіть між “стопами” сцен і під час перестановок. Ділилися одне з одним особистими історіями», ― розповіла Анна Кузіна. Зйомки серіалу проходили в європейській традиції. За словами режисерки-постановниці Ірини Громозди, відомі глядачам актори багато привнесли в своїх персонажів з особистої біографії і втілили в роботі свої ідеї. Серіал «Пікнік» ― це нова і свіжа робота для українського телебачення. Команді вдалося зняти такий продукт, який їм самим було б цікаво подивитися. І звичайно ж, показати глядачеві.

Дивіться серіал «Пікнік» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ.

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