«Пікнік»: 10 цікавих фактів про новий драматичний серіал СТБ
06.09.2021
Сьогодні, 6 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8-серійної драми «Пікнік» виробництва «Mamas film production». Чому не можна пропустити новий серіал ― дізнайтеся в цікавих фактах про нього.
- Ключова тема в «Пікніку» ― це криза середнього віку. Герої докладуть усіх зусиль, щоб подолати труднощі і залишитися щасливими.
- Телеглядач стане свідком відразу кількох сюжетних ліній. Долі та історії головних героїв тісно між собою переплетені.
- Уже в перших серіях відбудеться загострення пристрастей! Пікнік друзів стане фатальною подією для кожного героя.
- Приголомшливий акторський склад. Глядач побачить улюблених акторів: Анну Кузіну, Кирила Жандарова, Віру Кобзар, Максима Девізорова, Аліну Чебан, Анну Тамбову, Людмилу Загорську, Олександра Кобзаря, Марію Стопник, Софію Лис.
- За словами актриси Анни Кузіної, серед персонажів немає суто позитивних або негативних, як і в житті.
- У серіалі будуть порушені різні міжособистісні теми і навіть стереотипи, які існують у суспільстві. Наприклад, вік закоханих. Між героїнею ― продюсеркою Аллою (Віра Кобзар) ― і молодою зіркою Максом (Максим Девізоров) різниця у віці становить 20 років. Та це не заважає парі відчувати одне до одного найщиріші і ніжні почуття.
- Актриса Віра Кобзар зізналася, що в контексті драматургії серіал перевернув її бачення стосунків з різницею у віці: «”Пікнік” дав зрозуміти мені, що можливо все, якщо обидві людини в парі готові на цей крок».
- Актори настільки перейнялися сюжетом та історією своїх персонажів, що навіть у перервах між зйомками не переставали обговорювати роботу і ділитися емоціями. «Переживали, плакали з ранку до вечора! Навіть між “стопами” сцен і під час перестановок. Ділилися одне з одним особистими історіями», ― розповіла Анна Кузіна.
- Зйомки серіалу проходили в європейській традиції. За словами режисерки-постановниці Ірини Громозди, відомі глядачам актори багато привнесли в своїх персонажів з особистої біографії і втілили в роботі свої ідеї.
- Серіал «Пікнік» ― це нова і свіжа робота для українського телебачення. Команді вдалося зняти такий продукт, який їм самим було б цікаво подивитися. І звичайно ж, показати глядачеві.
Дивіться серіал «Пікнік» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ.
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