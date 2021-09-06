«Пикник»: 10 интересных фактов о новом драматическом сериале СТБ
06.09.2021
Сегодня, 6 сентября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера 8-серийной драмы «Пикник» производства «Mamas film production». Почему нельзя пропустить новый сериал ― узнайте в интересных фактах о нем.
- Ключевая тема в «Пикнике» ― кризис среднего возраста. Герои приложат все усилия, чтобы преодолеть сложности и остаться счастливыми.
- Телезритель станет свидетелем сразу нескольких сюжетных линий. Судьбы и истории главных героев тесно между собой переплетены.
- Уже в первых сериях произойдет накал страстей! Пикник друзей станет роковым событием для каждого героя.
- Потрясающий актерский состав. Зритель увидит полюбившихся актеров: Анну Кузину, Кирилла Жандарова, Веру Кобзарь, Максима Девизорова, Алину Чебан, Анну Тамбову, Людмилу Загорскую, Александра Кобзаря, Марию Стопник, Софию Лыс.
- По словам актрисы Анны Кузиной, среди персонажей нет исключительно позитивных или отрицательных, как и в жизни.
- В сериале будут затронуты разные межличностные темы и даже стереотипы, существующие в обществе. Например, возраст влюбленных. Между героиней ― продюсером Аллой (Вера Кобзарь) ― и молодой звездой Максом (Максим Девизоров) разница в возрасте составляет 20 лет. Но это не мешает паре испытывать друг к другу самые искренние и нежные чувства.
- Актриса Вера Кобзарь призналась, что в контексте драматургии сериал перевернул ее виденье отношений с разницей в возрасте: «”Пикник” дал понять мне, что возможно все, если оба человека в паре готовы на этот шаг».
- Актеры настолько прониклись сюжетом и историей своих персонажей, что даже в перерывах между съемками не переставали обсуждать работу и делиться эмоциями. «Переживали, плакали с утра до вечера! Даже между “стопами” сцен и во время перестановок. Делились друг с другом личными историями», ― рассказала Анна Кузина.
- Съемки сериала проходили в европейской традиции. По словам режиссера-постановщика Ирины Громозды, известные зрителям актеры многое привнесли в своих персонажей из личной биографии и внедрили в работе свои идеи.
- Сериал «Пикник» ― это новая и свежая работа для украинского телевидения. Команде удалось снять такой продукт, который им самим было бы интересно посмотреть. И конечно же, показать зрителю.
Смотрите сериал «Пикник» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ.
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