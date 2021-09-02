6 вересня о 20:15 глядачі телеканалу СТБ побачать прем’єру 8-серійної мелодрами «Пікнік» виробництва «Mamas film production». Ключовою темою в серіалі є криза середнього віку. Телеглядач стане свідком відразу декількох сюжетних ліній. Долі та історії головних героїв тісно між собою переплетені. Як проходили зйомки серіалу? І що думають актори про своїх ролі? Читайте просто зараз!

Анна Кузіна знайома глядачам телеканалу СТБ за роллю в серіалі «Джованні». Тоді її здивувала неймовірна атмосфера, яка панувала на знімальному майданчику. Не дивно, що і зараз актриса в цілковитому захваті від команди проєкту!

«Я в цілковитому захваті від нашої команди! Для мене це величезний подарунок ― працювати з висококласними режисерами та операторами (Ірина Громозда і Сергій Крутько. ― Прим. ред.). У нас сформувалася приголомшлива команда на всіх рівнях, і це той випадок, коли всі залучені в роботу. Всі переживають, всі уважно дивляться сцени. Це справжня насолода! Відчувається хороший сценарій, роль, яку цікаво грати, приголомшливий кастинг. Таке відчуття, ніби в якійсь казці перебуваю, це для мене цілковитий подарунок долі, і я дуже вдячна всім продюсерам, режисерам, усім тим, хто мене затвердив на цю роль. Я отримую величезну втіху, працюючи в цьому проєкті».

За словами Анни, на майданчику в неї навіть сталася «хімія» з акторами серіалу «Пікнік»:

«Найбільше мені сподобалося грати з Кирилом Жандаровим, Вірою Кобзар та Аліною Чебан. Вони прекрасні партнери, з якими було комфортно. У мене навіть сталася «хімія» з Кирилом як із серіальним чоловіком (усміхається. ― Прим. ред.). Загалом, усе прекрасно, я сподіваюся, це буде так само прекрасно на екрані, як було на знімальному майданчику!»

Кирилу Жандарову, який до цього знімався в містичному детективі «Та, що бачить завтра», було нелегко догодити якістю продакшену і сюжетом серіалу. За його словами, глядачі телеканалу СТБ повинні оцінити якість роботи, виконаної величезною командою професіоналів.

«Я дуже добре знаюся в продакшені на групах, і режисерах, і командах. Але тут вийшло так, що команда виявилася обраною. Я нібито воскрес, бо я давно такого не бачив, я давно не зустрічав таких професіоналів: адміністрація, дирекція, освітлювачі, звуковий цех, костюми, грим, режисер, оператор, актори, ― тут усі на своїх місцях і всі хочуть зробити дуже хороший продукт. І в нас виходить, ви самі це побачите незабаром! У нас справді виходить щось хороше, щось справжнє».

Колись Людмила Загорська закохала глядачів телеканалу СТБ у свого персонажа в серіалі «Провідниця». А вже скоро актриса планує здивувати всіх новою, драматичною роллю:

«У фільмі “Пікнік” я граю Ірину. Вона професорка, розумна, самодостатня, трохи дивиться зверхньо на всіх своїх друзів. Моя роль драматична, але не настільки, як в інших колег. Тому подивіться серіал, і ви здивуєтеся, чим там усе закінчиться!»

Максима Девізорова вже називають Олегом Винником серед нового покоління артистів. Актор уже має нечувану популярність у нашій країні. Та кого він зіграє цього разу?

«Дивно, але в серіалі я граю Максима ― молодого популярного актора, улюбленця всіх дівчат і дівчаток старших, власне, нічого грати не доводиться (посміхається. ― Прим. ред.). Так, дуже цікава лінія, бо з продюсеркою Аллою Бруснікіною у мого персонажа любовні стосунки. Вони досить глибокі, довірчі, і на тлі всього хаосу, який відбувається в особистому житті людей з оточення, ми теж робимо свій внесок (сміється. ― Прим. ред.)».

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