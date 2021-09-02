6 сентября в 20:15 зрители телеканала СТБ увидят премьеру 8-серийной мелодрамы «Пикник» производства «Mamas film production». Ключевой темой в сериале является кризис среднего возраста. Телезритель станет свидетелем сразу нескольких сюжетных линий. Судьбы и истории главных героев тесно между собой переплетены. Как проходили съемки сериала? И что думают актеры о своих ролях? Читайте прямо сейчас!

Анна Кузина знакома зрителям телеканала СТБ своей ролью в сериале «Джованни». Тогда ее удивила невероятная атмосфера, которая царила на съемочной площадке. Не странно, что и сейчас актриса в полном восторге от команды проекта!

«Я в полнейшем восторге от нашей команды! Для меня это огромный подарок ― работать с высококлассными режиссерами и операторами (Ирина Громозда и Сергей Крутько. — Прим. ред.). У нас сформировалась потрясающая команда на всех уровнях, и это тот случай, когда все вовлечены в работу. Все переживают, все внимательно смотрят сцены. Это настоящее наслаждение! Чувствуется хороший сценарий, роль, которую интересно играть, потрясающий кастинг. Такое чувство, будто в какой-то сказке нахожусь, это для меня полнейший подарок судьбы, и я очень благодарна всем продюсерам, режиссерам, всем тем, кто меня утвердил на эту роль. Я получаю огромное удовольствие, работая в этом проекте».

По словам Анны, на площадке у нее даже произошла «химия» с актерами сериала «Пикник»:

«Больше всех мне понравилось играть с Кириллом Жандаровым, Верой Кобзарь и Алиной Чебан. Они прекрасные партнеры, с которыми было комфортно. У меня даже произошла «химия» с Кириллом как с сериальным мужем (улыбается. — Прим. ред.). В общем, все прекрасно, я надеюсь, это будет так же прекрасно на экране, как было на съемочной площадке!»

Кириллу Жандарову, который до этого снимался в мистическом детективе «Смотрящая вдаль», было нелегко угодить качеством продакшена и сюжетом сериала. По его словам, зрители телеканала СТБ должны оценить то качество работы, проделанной огромной командой профессионалов.

«Я очень искушен в продакшене и группами, и режиссерами, и командой. Но тут получилось так, что команда оказалась избранной. Я будто бы воскрес, потому что я давно такого не видел, я давно не встречал таких профессионалов: администрация, дирекция, осветители, звуковой цех, костюмы, грим, режиссер, оператор, актеры, ― тут все на своих местах и все хотят сделать очень хороший продукт. И у нас получается, вы сами это увидите скоро! У нас действительно выходит что-то здоровское, что-то настоящее».

Когда-то Людмила Загорская влюбила зрителей телеканала СТБ в своего персонажа в сериале «Проводница». А уже скоро актриса планирует удивить всех новой, драматической ролью:

«В фильме “Пикник” я играю Ирину. Она ― женщина-профессор, умная, самодостаточная, чуть-чуть смотрит свысока на всех своих друзей. Моя роль драматическая, но не настолько, как у других коллег. Поэтому посмотрите сериал, и вы удивитесь, чем там все закончится!»

Максима Девизорова уже называют Олегом Винником среди нового поколения артистов. Актер уже имеет неслыханную популярность в нашей стране. Но кого он сыграет в этот раз?

«Удивительно, но в сериале я играю Максима ― молодого популярного актера, любимца всех девочек и девочек постарше, собственно, ничего играть не приходится (улыбается. — Прим. ред.). Да, очень интересная линия, потому что с продюсером Аллой Брусникиной у моего персонажа любовные отношения. Они достаточно глубокие, доверительные, и на фоне всего хаоса, который происходит в личной жизни у окружающих, мы тоже вносим свою лепту (смеется. — Прим. ред.)».

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