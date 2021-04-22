Сьогодні, 22 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 8 і 9 серії серіалу «Папаньки»-3. Читайте анонс 8–9 серій серіалу «Папаньки»-3 просто зараз!

У нових серіях 3 сезону Малишеви перекочували в старенький будиночок у селі. Але нове сімейне гніздечко буквально розвалюється: в хаті немає ні води, ні електрики, ні туалету! Так ще й Женя зовсім не пристосований до сільського життя – вічно травмується. Чи виживе міська інтелігенція в сільській місцевості?

У сім’ї Козаченків затишшя: Єгор проводить кастинг офіціанток у гриль-бар, а Світлана божеволіє від неробства. Схожа проблема і в Іри Павленко: вона ниє чоловікові, що чотири стіни змінила на чотири паркани. Тому Ірина вирушає в гості до Козаченків, де Світлана влаштовує для подруги справжній СПА-салон і навіть перефарбовує їй волосся. Як відреагує на перевтілення дружини Микита?

А Маші, нарешті, знімають гіпс, хоча нога в неї все ще болить. Саша настільки далеко заходить зі своєю турботою про дівчину, що опиняється з нею в одному ліжку. Правда, просто в розпал любовних утіх до кімнати заходить Таня, яка все ще має ніжні почуття до Саші! До чого призведе цей любовний трикутник – дивіться в новій серії комедійного серіалу «Папаньки»-3 на телеканалі СТБ.

Video: «Папаньки»-3: анонс 8–9 серій Серіал Папаньки- 8, 9 серії на сайті СТБ вже -22.04.2021. Про що сюжет 8 та 9 серій серіалу Папаньки

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