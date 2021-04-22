Сегодня, 22 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 8 и 9 серии сериала «Папаньки»-3. Читайте анонс 8–9 серий сериала «Папаньки»-3 прямо сейчас!

В новых сериях 3 сезона Малышевы перекочевали в старенький домик в деревне. Но новое семейное гнездышко буквально разваливается: в доме нет ни воды, ни электричества, ни туалета! Так ещё и Женя совсем не приспособлен к сельской жизни — вечно травмируется. Выживет ли городская интеллигенция в сельской местности?

В семье Козаченко затишье: Егор проводит кастинг официанток в гриль-бар, а Света сходит с ума от безделья. Похожая проблема и у Иры Павленко: она ноет мужу, что четыре стены сменила на четыре забора. Поэтому Ирина отправляется в гости к Козаченко, где Света устраивает для подруги настоящий СПА-салон и даже перекрашивает ей волосы. Как отреагирует на перевоплощение жены Никита?

А Маше, наконец-то, снимают гипс, хотя нога у нее все еще побаливает. Саша настолько далеко заходит со своей заботой о девушке, что оказывается с ней в одной постели. Правда, прямо в разгар любовных утех в комнату заходит Таня, которая все еще питает нежные чувства к Саше! К чему приведет этот любовный треугольник — смотрите в новой серии комедийного сериала «Папаньки»-3 на телеканале СТБ.

Video: «Папаньки»-3: анонс 8–9 серий Сериал Папаньки - 8, 9 серии на сайте СТБ уже 22.04.2021. О чем сюжет 8 и 9 серий сериала Папаньки

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