В третьем сезоне комедийного сериала «Папаньки» линия отцов и детей выходит на новый уровень. После 30 лет отсутствия в жизни Жени Малышева появляется папа – Михаил Маркович (герой Льва Сомова).

Третий сезон «Папанек» полон сюрпризов: теперь не только папаньки воспитывают детей, но и один из них, Женя, сам встретился со своим отцом – Михаилом Марковичем. И теперь папаньке предстоит сделать сложный выбор: принять отца в семью или нет.

«На съемочной площадке было очень много хороших актеров, которых я знаю 10–20 лет – это блестящая команда. И я рад, что оказался здесь! В этой удивительной истории я играю папу, который через много лет вернулся в семью. Когда-то он бросил мать Жени и уехал, а теперь объявился, как ни в чем не бывало. Мой герой – такой себе прохиндей, как Остап Бендер. С его появлением в этой истории начинается много непредсказуемых событий, все очень сильно переворачивается», – рассказал актер Лев Сомов.

Персонаж Льва Сомова с первых серий нового сезона влюбил в себя зрителя. Харизматичный герой вызывает симпатию, даже несмотря на свои ошибки прошлого.

«Благодаря этому персонажу все изменится – отношения отцов и детей в сериале выйдут на новый уровень. Теперь уже не только главным героям, но и Женькиному папаньке придется что-то доказывать. Кроме того, у Михаила Марковича еще будет очень неожиданная любовная история с нашей ОСМД-шницей Раисой Романовной (героиня Виталины Библив)», – интригует шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь.

Забавно, что когда у этой парочки всё будет хорошо, соседи будут жить спокойно, в подъезде будет порядок. Но когда у них случатся нелады, то достанется каждому, кто попадет под горячую руку Раисы Романовны.

Чего еще стоит ожидать от одиозного Михаила Марковича – смотрите в третьем сезоне «Папанек» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ.

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