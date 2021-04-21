У третьому сезоні комедійного серіалу «Папаньки» лінія батьків і дітей виходить на новий рівень. Після 30 років відсутності в житті Жені Малишева з’являється тато – Михайло Маркович (герой Льва Сомова).

Третій сезон «Папаньок» сповнений сюрпризів: тепер не тільки папаньки виховують дітей, а й один з них, Женя, сам зустрівся зі своїм батьком – Михайлом Марковичем. І тепер «папаньці» доведеться зробити складний вибір: прийняти батька в сім’ю чи ні.

«На знімальному майданчику було дуже багато хороших акторів, яких я знаю 10–20 років, – це чудова команда. І я радий, що опинився тут! У цій дивній історії я граю тата, який через багато років повернувся у сім’ю. Колись він покинув матір Жені та поїхав, а тепер з’явився, ніби нічого й не було. Мій герой – такий собі пройдисвіт, як Остап Бендер. З його появою у цій історії починається багато непередбачуваних подій, усе дуже сильно перевертається», – розповів актор Лев Сомов.

Персонаж Льва Сомова з перших серій нового сезону закохав у себе глядача. Харизматичний герой викликає симпатію, навіть незважаючи на свої минулі помилки

«Завдяки цьому персонажу все зміниться: стосунки батьків і дітей у серіалі вийдуть на новий рівень. Тепер уже не тільки головним героям, а й Женчиному «папаньці» доведеться щось доводити. Крім того, у Михайла Марковича ще буде дуже несподівана любовна історія з нашою ОСББ-шницею Раїсою Романівною (героїня Віталіни Біблів)», – інтригує шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар.

Кумедно, що коли в цієї парочки все буде добре, сусіди житимуть спокійно, у під’їзді пануватиме порядок. Та коли у них стануться негаразди, то дістанеться кожному, хто потрапить під гарячу руку Раїси Романівни.

Чого ще варто очікувати від одіозного Михайла Марковича – дивіться у третьому сезоні «Папаньок» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ.

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