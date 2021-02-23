Єгор Крутоголов: «що у кіно, що у житті роблю бізнес із друзями»

У третьому сезоні серіалу «Папаньки» герої переїжджають за місто, а Єгор і Микита відкривають гриль-бар. Герой Єгора Крутоголова зважується на бізнес, про який замислювався ще наприкінці другого сезону. А Микита звільняється з ненависного банку та допомагає другові відкривати заклад, водночас вирішуючи свої сімейні питання. Серіальні друзі зіткнуться із масою проблем: конкуренція, фінансові труднощі, стрес.

«Так, все піде шкереберть, але саме завдяки дружбі ці герої виплутуються і, можливо, замутять ще більш серйозний бізнес. Але, щоб дізнатися, як це буде, вам потрібно додивитися серіал», — зізнається актор Єгор Крутоголов.

І у серіалі, і у житті актор руйнує стереотип про те, що спільний бізнес заважає дружбі. Адже «Дизель Студіо» теж створювалося друзями.

«Якщо ви збираєтеся робити бізнес із друзями, вам потрібно відразу розуміти: або ви це робите чесно та відкрито, або дружбі капець. Скільки я чув ось цих коучів-мільярдерів із TikTok, що бізнес із друзями неможливий. У третьому сезоні «Папаньок» ми даємо відповідь таким «коучам» і доводимо, що це реально».

Новий сезон серіалу «Папаньки» стартує вже цієї весни на телеканалі СТБ.

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