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«Упереджене ставлення»: топ-5 фактів про серіал

29.04.2020
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Через тиждень, 4 травня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8-серійного фільму «Упереджене ставлення», автором якого виступила відома сценаристка Тетяна Гнєдаш. Фільм демонструватиметься  в слоті СТБ-серіал з понеділка по четвер о 20:15. Але чим же він зацікавить? Читайте топ-5 фактів про серіал «Упереджене ставлення» просто зараз!

  1. Крутий детектив! «Упереджене ставлення» це детективна драма. Наталя Горенко в минулому успішна слідча працює в патрульній поліції і готується зустріти свій 45-й день народження. Вона важко переживає розрив зі своїм єдиним сином Іллею, який не спілкується з нею сім років. Ілля не може пробачити матері того, що, бувши слідчою, вона відмовилася «відмазати сина» від в’язниці за скоєний ним злочин. З цієї ж причини від Наталі пішов чоловік судмедексперт Степан Феофанов, обурений її «надмірною принциповістю». Вийшовши на свободу, Ілля уникає будь-якого спілкування з батьками, а ті, в свою чергу, роками не спілкуються одне з одним. Але одного разу в морг для розтину надходить тіло зі слідами насильницької смерті, в якому судмедексперт Феофанов упізнає свого сина Іллю. Трагедія об’єднує колишнє подружжя, тепер їхня головна мета знайти вбивцю сина.
  2. Неабиякі герої! Головна героїня з тих людей, завдяки яким ще жива надія на нормальне життя в нашій країні, каже Тетяна Гнєдаш. Думаю, зараз саме час для таких персонажів. Упевнена, що глядачі оцінять історію, і ми отримаємо бурхливу реакцію.
  3. Крута головна актриса! Ольга Радчук відома глядачеві телеканалу СТБ за багатьма акторськими роботами. Чого тільки варта її гра в серіалах «За вітриною», «Вибір матері», «Швабра» і «Зоя»!
  4. Крута команда творців! Режисер-постановник Олег Масленников, а головна авторка сценарію Тетяна Гнєдаш, відома своїм нестандартним поглядом на створення серіалів.
  5. Загострення пристрастей! Серіал «Упереджене ставлення» здивує не тільки крутими детективними ходами, а й своєю емоційністю! Глядачеві буде цікаво стежити за життям головної героїні 45-річної поліціянтки, яка намагається налагодити стосунки зі своїм єдиним сином Іллею і чоловіком.

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