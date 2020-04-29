«Упереджене ставлення»: топ-5 фактів про серіал
29.04.2020
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Через тиждень, 4 травня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8-серійного фільму «Упереджене ставлення», автором якого виступила відома сценаристка Тетяна Гнєдаш. Фільм демонструватиметься в слоті СТБ-серіал з понеділка по четвер о 20:15. Але чим же він зацікавить? Читайте топ-5 фактів про серіал «Упереджене ставлення» просто зараз!
- Крутий детектив! «Упереджене ставлення» – це детективна драма. Наталя Горенко – в минулому успішна слідча – працює в патрульній поліції і готується зустріти свій 45-й день народження. Вона важко переживає розрив зі своїм єдиним сином Іллею, який не спілкується з нею сім років. Ілля не може пробачити матері того, що, бувши слідчою, вона відмовилася «відмазати сина» від в’язниці за скоєний ним злочин. З цієї ж причини від Наталі пішов чоловік – судмедексперт Степан Феофанов, обурений її «надмірною принциповістю». Вийшовши на свободу, Ілля уникає будь-якого спілкування з батьками, а ті, в свою чергу, роками не спілкуються одне з одним. Але одного разу в морг для розтину надходить тіло зі слідами насильницької смерті, в якому судмедексперт Феофанов упізнає свого сина Іллю. Трагедія об’єднує колишнє подружжя, тепер їхня головна мета – знайти вбивцю сина.
- Неабиякі герої! Головна героїня – з тих людей, завдяки яким ще жива надія на нормальне життя в нашій країні, – каже Тетяна Гнєдаш. – Думаю, зараз саме час для таких персонажів. Упевнена, що глядачі оцінять історію, і ми отримаємо бурхливу реакцію.
- Крута головна актриса! Ольга Радчук відома глядачеві телеканалу СТБ за багатьма акторськими роботами. Чого тільки варта її гра в серіалах «За вітриною», «Вибір матері», «Швабра» і «Зоя»!
- Крута команда творців! Режисер-постановник – Олег Масленников, а головна авторка сценарію – Тетяна Гнєдаш, відома своїм нестандартним поглядом на створення серіалів.
- Загострення пристрастей! Серіал «Упереджене ставлення» здивує не тільки крутими детективними ходами, а й своєю емоційністю! Глядачеві буде цікаво стежити за життям головної героїні – 45-річної поліціянтки, яка намагається налагодити стосунки зі своїм єдиним сином Іллею і чоловіком.
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