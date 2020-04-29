«Упереджене ставлення»: топ-5 фактів про серіал

Крутий детектив! «Упереджене ставлення»

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це детективна драма. Наталя Горенко

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в минулому успішна слідча

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працює в патрульній поліції і готується зустріти свій 45-й день народження. Вона важко переживає розрив зі своїм єдиним сином Іллею, який не спілкується з нею сім років. Ілля не може пробачити матері того, що, бувши слідчою, вона відмовилася «відмазати сина» від в’язниці за скоєний ним злочин. З цієї ж причини від Наталі пішов чоловік

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судмедексперт Степан Феофанов, обурений її «надмірною принциповістю». Вийшовши на свободу, Ілля уникає будь-якого спілкування з батьками, а ті, в свою чергу, роками не спілкуються одне з одним. Але одного разу в морг для розтину надходить тіло зі слідами насильницької смерті, в якому судмедексперт Феофанов упізнає свого сина Іллю. Трагедія об’єднує колишнє подружжя, тепер їхня головна мета

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знайти вбивцю сина.