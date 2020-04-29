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«Предвзятое отношение»: топ-5 фактов о сериале

29.04.2020
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Через неделю, 4 мая, на телеканале СТБ состоится премьера 8-серийного фильма «Предвзятое отношение», автором которого является известная сценаристка Татьяна Гнедаш. Фильм будет идти в слоте СТБ-сериал с понедельника по четверг в 20:15. Но чем же он заинтересует? Читайте топ-5 фактов о сериале «Предвзятое отношение» прямо сейчас!

  1. Крутой детектив! «Предвзятое отношение» — это детективная драма. Наталья Горенко – в прошлом успешный следователь – работает в патрульной полиции и готовится встретить свой 45-й день рождения. Она тяжело переживает разрыв отношений со своим единственным сыном Ильей, который не общается с ней семь лет. Илья не может простить матери того, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление. По этой же причине от Натальи ушел муж – судмедэксперт Степан Феофанов, возмущенный ее «излишней принципиальностью». Выйдя на свободу, Илья избегает любого общения с родителями, а те, в свою очередь, годами не общаются друг с другом. Но однажды в морг для вскрытия поступает тело со следами насильственной смерти, в котором судмедэксперт Феофанов узнает своего сына Илью. Трагедия объединяет бывших супругов, теперь их главная цель – найти убийцу сына.
  2. Незаурядные герои! Главная героиня — из тех людей, благодаря которым еще жива надежда на нормальную жизнь в нашей стране, –  говорит Татьяна Гнедаш. Думаю, сейчас самое время для таких персонажей. Уверена, что зрители оценят историю, и мы получим бурную реакцию.
  3. Крутая главная актриса! Ольга Радчук известна зрителю телеканала СТБ по множеству актерских работ. Чего только стоит ее игра в сериалах «За витриной», «Выбор матери», «Швабра» и «Зоя»!
  4. Крутая команда создателей! Режиссер-постановщик – Олег Масленников, а главный автор сценария – Татьяна Гнедаш, известная своим нестандартным взглядом на создание сериалов.
  5. Накал страстей! Сериал «Предвзятое отношение» удивит не только крутыми детективными ходами, но и своей эмоциональностью! Зрителю будет интересно следить за жизнью главной героини — 45-летней полицейской, которая пытается наладить отношения  со своим единственным сыном Ильей и мужем. 

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