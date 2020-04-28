Карантин – самое время для остросюжетных сериалов! Совсем скоро зрители телеканала СТБ будут наслаждаться просмотром криминальной драмы «Предвзятое отношение». Какие герои будут удивлять зрителей? Читайте прямо сейчас!

Наталья Горенко – в прошлом успешный следователь, работает в патрульной полиции и готовится встретить свой 45-й день рождения. Она тяжело переживает разрыв отношений со своим единственным сыном Ильей, который не общается с ней семь лет. Илья не может простить матери то, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление.

Главные персонажи сериала

Наталья Горенко, 44 года (накануне 45-летия). Главная героиня сериала. Работает в патрульной полиции. Мать Ильи, бывшая жена Степана.

Степан Феофанов, 47 лет. Хирург, патологоанатом, судмедэксперт. Отец Ильи, бывший муж Натальи.

Юрий Пустовойт, 32 года. Юрист, адвокат, владелец юридической фирмы. Сын Вадима и Анны.

Геннадий Левада, 42 года. Майор, руководитель службы внутренней безопасности Кабинета Министров.

Евгений Тихий, 39 лет. Помощник и правая рука Пустовойта, начальник его избирательного штаба.

Илья Феофанов, 25 лет. Сын Натальи и Степана.

Василий Марчук, 25 лет. Напарник Натальи.

Вадим Пустовойт, 50 лет. Премьер-министр Украины, кандидат на пост Президента Украины. Отец Юрия, муж Анны.

Инга Журавлева, 22 года. Невеста Юрия.

Леший – Николай Лещина, 54 года. Подполковник, занимается незаконной утилизацией трупов на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

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