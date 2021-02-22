Зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом кримінальної драми «Упереджене ставлення». Які ж герої захоплюватимуть глядачів? Читайте просто зараз!

Наталя Горенко — в минулому успішна слідча, працює в патрульній поліції і готується зустріти свій 45-й день народження. Вона важко переживає розрив зі своїм єдиним сином Іллею, який не спілкується з нею сім років. Ілля не може пробачити матері того, що, бувши слідчою, вона відмовилася «відмазати сина» від в’язниці за скоєний ним злочин.

Більше на тему: «Упереджене ставлення»: топ-5 фактів про серіал

Головні персонажі серіалу

Наталя Горенко, 44 роки (на порозі 45-річчя). Головна героїня серіалу. Працює в патрульній поліції. Мати Іллі, колишня дружина Степана.

Степан Феофанов, 47 років. Хірург, патологоанатом, судмедексперт. Батько Іллі, колишній чоловік Наталії.

Юрій Пустовойт, 32 роки. Юрист, адвокат, власник юридичної фірми. Син Вадима і Анни.

Геннадій Левада, 42 роки. Майор, керівник служби внутрішньої безпеки Кабінету Міністрів.

Євген Тихий, 39 років. Помічник і права рука Пустовойта, начальник його виборчого штабу.

Ілля Феофанов, 25 років. Син Наталії та Степана.

Василь Марчук, 25 років. Напарник Наталії.

Вадим Пустовойт, 50 років. Прем’єр-міністр України, кандидат на пост Президента України. Батько Юрія, чоловік Анни.

Інга Журавльова, 22 роки. Наречена Юрія.

Леший — Микола Ліщина, 54 роки. Підполковник, займається незаконною утилізацією трупів на території Чорнобильської зони відчуження.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ