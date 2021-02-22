Патологоанатом, Прем’єр-міністр України і «слідаки»: Головні персонажі серіалу «Упереджене ставлення»
22.02.2021
Зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом кримінальної драми «Упереджене ставлення». Які ж герої захоплюватимуть глядачів? Читайте просто зараз!
Наталя Горенко — в минулому успішна слідча, працює в патрульній поліції і готується зустріти свій 45-й день народження. Вона важко переживає розрив зі своїм єдиним сином Іллею, який не спілкується з нею сім років. Ілля не може пробачити матері того, що, бувши слідчою, вона відмовилася «відмазати сина» від в’язниці за скоєний ним злочин.
Більше на тему: «Упереджене ставлення»: топ-5 фактів про серіал
Головні персонажі серіалу
- Наталя Горенко, 44 роки (на порозі 45-річчя). Головна героїня серіалу. Працює в патрульній поліції. Мати Іллі, колишня дружина Степана.
- Степан Феофанов, 47 років. Хірург, патологоанатом, судмедексперт. Батько Іллі, колишній чоловік Наталії.
- Юрій Пустовойт, 32 роки. Юрист, адвокат, власник юридичної фірми. Син Вадима і Анни.
- Геннадій Левада, 42 роки. Майор, керівник служби внутрішньої безпеки Кабінету Міністрів.
- Євген Тихий, 39 років. Помічник і права рука Пустовойта, начальник його виборчого штабу.
- Ілля Феофанов, 25 років. Син Наталії та Степана.
- Василь Марчук, 25 років. Напарник Наталії.
- Вадим Пустовойт, 50 років. Прем’єр-міністр України, кандидат на пост Президента України. Батько Юрія, чоловік Анни.
- Інга Журавльова, 22 роки. Наречена Юрія.
- Леший — Микола Ліщина, 54 роки. Підполковник, займається незаконною утилізацією трупів на території Чорнобильської зони відчуження.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+