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Патологоанатом, Прем’єр-міністр України і «слідаки»: Головні персонажі серіалу «Упереджене ставлення»

22.02.2021

Зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом кримінальної драми «Упереджене ставлення». Які ж герої захоплюватимуть глядачів? Читайте просто зараз!

Наталя Горенко — в минулому успішна слідча, працює в патрульній поліції і готується зустріти свій 45-й день народження. Вона важко переживає розрив зі своїм єдиним сином Іллею, який не спілкується з нею сім років. Ілля не може пробачити матері того, що, бувши слідчою, вона відмовилася «відмазати сина» від в’язниці за скоєний ним злочин.

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Головні персонажі серіалу

  • Наталя Горенко, 44 роки (на порозі 45-річчя). Головна героїня серіалу. Працює в патрульній поліції. Мати Іллі, колишня дружина Степана.
  • Степан Феофанов, 47 років. Хірург, патологоанатом, судмедексперт. Батько Іллі, колишній чоловік Наталії.
  • Юрій Пустовойт, 32 роки. Юрист, адвокат, власник юридичної фірми. Син Вадима і Анни.
  • Геннадій Левада, 42 роки. Майор, керівник служби внутрішньої безпеки Кабінету Міністрів.
  • Євген Тихий, 39 років. Помічник і права рука Пустовойта, начальник його виборчого штабу.
  • Ілля Феофанов, 25 років. Син Наталії та Степана.
  • Василь Марчук, 25 років. Напарник Наталії.
  • Вадим Пустовойт, 50 років. Прем’єр-міністр України, кандидат на пост Президента України. Батько Юрія, чоловік Анни.
  • Інга Журавльова, 22 роки. Наречена Юрія.
  • Леший — Микола Ліщина, 54 роки. Підполковник, займається незаконною утилізацією трупів на території Чорнобильської зони відчуження.

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