С понедельника по четверг в 20:15 зрители телеканала СТБ будут наслаждаться просмотром криминальной драмы «Предвзятое отношение». Какие герои будут удивлять зрителей? Читайте прямо сейчас!

Наталья Горенко – в прошлом успешный следователь, работает в патрульной полиции и готовится встретить свой 45-й день рождения. Она тяжело переживает разрыв отношений со своим единственным сыном Ильей, который не общается с ней семь лет. Илья не может простить матери то, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление.

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Главные персонажи сериала

Наталья Горенко, 44 года (накануне 45-летия). Главная героиня сериала. Работает в патрульной полиции. Мать Ильи, бывшая жена Степана.

Степан Феофанов, 47 лет. Хирург, патологоанатом, судмедэксперт. Отец Ильи, бывший муж Натальи.

Юрий Пустовойт, 32 года. Юрист, адвокат, владелец юридической фирмы. Сын Вадима и Анны.

Геннадий Левада, 42 года. Майор, руководитель службы внутренней безопасности Кабинета Министров.

Евгений Тихий, 39 лет. Помощник и правая рука Пустовойта, начальник его избирательного штаба.

Илья Феофанов, 25 лет. Сын Натальи и Степана.

Василий Марчук, 25 лет. Напарник Натальи.

Вадим Пустовойт, 50 лет. Премьер-министр Украины, кандидат на пост Президента Украины. Отец Юрия, муж Анны.

Инга Журавлева, 22 года. Невеста Юрия.

Леший – Николай Лещина, 54 года. Подполковник, занимается незаконной утилизацией трупов на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

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