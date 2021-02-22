Патологоанатом, Премьер-министр Украины и «следаки»: Главные персонажи сериала «Предвзятое отношение»
22.02.2021
С понедельника по четверг в 20:15 зрители телеканала СТБ будут наслаждаться просмотром криминальной драмы «Предвзятое отношение». Какие герои будут удивлять зрителей? Читайте прямо сейчас!
Наталья Горенко – в прошлом успешный следователь, работает в патрульной полиции и готовится встретить свой 45-й день рождения. Она тяжело переживает разрыв отношений со своим единственным сыном Ильей, который не общается с ней семь лет. Илья не может простить матери то, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление.
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Главные персонажи сериала
- Наталья Горенко, 44 года (накануне 45-летия). Главная героиня сериала. Работает в патрульной полиции. Мать Ильи, бывшая жена Степана.
- Степан Феофанов, 47 лет. Хирург, патологоанатом, судмедэксперт. Отец Ильи, бывший муж Натальи.
- Юрий Пустовойт, 32 года. Юрист, адвокат, владелец юридической фирмы. Сын Вадима и Анны.
- Геннадий Левада, 42 года. Майор, руководитель службы внутренней безопасности Кабинета Министров.
- Евгений Тихий, 39 лет. Помощник и правая рука Пустовойта, начальник его избирательного штаба.
- Илья Феофанов, 25 лет. Сын Натальи и Степана.
- Василий Марчук, 25 лет. Напарник Натальи.
- Вадим Пустовойт, 50 лет. Премьер-министр Украины, кандидат на пост Президента Украины. Отец Юрия, муж Анны.
- Инга Журавлева, 22 года. Невеста Юрия.
- Леший – Николай Лещина, 54 года. Подполковник, занимается незаконной утилизацией трупов на территории Чернобыльской зоны отчуждения.
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