Егор Крутоголов: «Что в кино, что в жизни делаю бизнес с друзьями»

В третьем сезоне сериала «Папаньки» герои переезжают за город, а Егор и Никита открывают гриль-бар! Герой Егора Крутоголова решается на бизнес, о котором задумывался еще в конце второго сезона. А Никита уходит из ненавистного банка и помогает другу открывать заведение, попутно решая свои семейные вопросы. Сериальные друзья столкнутся с массой проблем: конкуренция, финансовые трудности, стресс.

«Да, все пойдет наперекосяк, но именно благодаря дружбе эти герои выпутываются и, возможно, замутят еще более серьезный бизнес. Но чтобы узнать, как это будет, вам нужно досмотреть сериал», — признается актер Егор Крутоголов.

И в сериале, и в жизни актер разрушает стереотип о том, что совместный бизнес мешает дружбе. Ведь «Дизель Студио» тоже создавалась друзьями.

«Если вы собираетесь делать бизнес с друзьями, вам нужно сразу понимать: либо вы это делаете честно и открыто, либо дружбе капец. Сколько я слышал вот этих коучей-миллиардеров из TikTok, что бизнес с друзьями невозможен. В третьем сезоне «Папанек» мы даем ответ таким «коучам» и доказываем, что это реально».

Новый сезон сериала «Папаньки» стартует уже этой весной на телеканале СТБ.

Больше по теме: «Предвзятое отношение»: топ-5 фактов о сериале

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ