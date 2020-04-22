Дети каменных джунглей переехали за город! Смотрите онлайн юмористический сериал Папаньки 3 сезон 9 серия от 22.04.2021 на сайте СТБ – узнайте, какие деревенские приключения ждали семью Малышевых!

В городе было не менее интересно. Отношения Саши с Машей вышли на новый уровень: мужчина наконец по-настоящему влюбился, а очаровательная девушка ответила взаимностью. Но в 9 серии комедии Папаньки 2021 такая радостная весть изрядно шокировала Таню. Бывшая пассия Саши все еще любила его и не могла отпустить. Поэтому и сделала все, чтобы мужчина был именно с ней. Как закончилась эта любовная баталия? И кому из девушек удалось укротить строптивого ловеласа? Смотрите сериал Папаньки 3 сезон 9 серия от 22.04.2021, чтобы увидеть это собственными глазами.

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