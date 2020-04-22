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Video: Серіал Папаньки 3 сезон: Серія 9

Дивитись онлайн серіал Папаньки 3 сезон - 9 серія від 22.04.2021. Комедійний фільм Папаньки (2021) 3 сезон 9 серія вже на сайті
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Папаньки | 22.04.2021 | Сезон 3

Діти кам’яних джунглів переїхали за місто! Дивіться онлайн гумористичний серіал Папаньки 3 сезон 9 серія від 22.04.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, які сільські пригоди чекали на родину Малишевих!

У місті було не менш цікаво. Стосунки Сашка з Машею вийшли на новий рівень: чоловік нарешті по-справжньому закохався, а чарівна дівчина відповіла взаємністю. Але у 9 серії комедії Папаньки 2021 така радісна звістка неабияк шокувала Таню. Колишня пасія Сашка все ще кохала його та не могла відпустити. Тому й зробила все, аби чоловік був саме з нею. Як закінчилася ця любовна баталія? І кому з дівчат вдалося приборкати норовливого ловеласа? Дивіться серіал Папаньки 3 сезон 9 серія від 22.04.2021, аби побачити це на власні очі.

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