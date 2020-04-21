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Video: Серіал Папаньки 3 сезон: Серія 8

Дивитись онлайн серіал Папаньки 3 сезон - 8 серія від 21.04.2021. Комедійний фільм Папаньки (2021) 3 сезон 8 серія вже на сайті
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Шансон можна або любити, або ж ненавидіти, іншого не дано. А межа, коли ваші музичні вподобання трансформуються із класики на блатнячок, майже непомітна. Дивіться онлайн гумористичний серіал Папаньки 3 сезон 8 серія від 21.04.2021 на сайті СТБ, аби побачити, як Микита, Іра та навіть їхня маленька Васічка стали прихильниками цього благородного жанру.

У 8 серії комедії Папаньки 2021 Сашко приміряв ще одну роль – няньки для бабусь. Чоловік як галантний лицар визвався допомогти своїй дамі серця попіклуватися про її бабусю. Але ініціатива часто припасає для ініціатора неприємний презент. Так трапилося і з героєм, який потрапив у справжнє рабство! Дивіться онлайн серіал Папаньки 3 сезон 8 серія від 21.04.2021. Сашка в ролі Попелюшки ви ще точно не бачили!

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