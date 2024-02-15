На лінії життя 1 сезон 24 серия смотреть онлайн от 15.02.2024

Серия 24 | 15.02.2024 | Сезон 1

В сериале На лінії життя 1 сезон 24 серия от 15.02.2024 волонтерскому штабу повезло. Один из его членов, оказавшийся изобретательным в технических решениях, установил камеру наблюдения внутри помещения. Это позволит волонтерам доказать свою невиновность прокурору в ходе расследования.

В Киеве начали действовать черные взрыватели, минирующие остановки, станции метро и другие места скопления людей. Это привело к появлению первых пострадавших, которые немедленно поступили в больницу. Сотрудники СБУ начали расследование, направленное на выявление и задержание минировщиков, чтобы предотвратить новые трагедии в сериале На лінії життя 1 сезон 24 серия от 15.02.2024.

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