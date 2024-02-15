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Video: На лінії життя 1 сезон 24 серія дивитися онлайн від 15.02.2024

Серіал На лінії життя 24 серія від 15.02.2024. На лінії життя 24 серія 1 сезон дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 24 | 15.02.2024 | Сезон 1

В серіалі На лінії життя 1 сезон 24 серія від 15.02.2024 волонтерському штабу пощастило. Один з його членів, який виявився винахідливим в технічних рішеннях, встановив камеру спостереження всередині приміщення. Це дозволить волонтерам довести свою невинуватість прокурору під час розслідування.

У Києві почали діяти чорні підривники, які мінують зупинки, станції метро та інші місця скупчення людей. Це призвело до появи перших постраждалих, які негайно потрапили до лікарні. Співробітники СБУ розпочали розслідування, спрямоване на виявлення та затримання мінувальників, щоб запобігти новим трагедіям в серіалі На лінії життя 1 сезон 24 серія від 15.02.2024.

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Дивіться онлайн: серіал На лінії життя 1 сезон 23 серія від 15.02.2024

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