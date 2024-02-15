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Video: На лінії життя 1 сезон 23 серія дивитися онлайн від 15.02.2024

Серіал На лінії життя 23 серія від 15.02.2024. На лінії життя 23 серія 1 сезон дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 23 | 15.02.2024 | Сезон 1

В серіалі На лінії життя 1 сезон 23 серія від 15.02.2024 хтось цілеспрямовано намагається скомпрометувати волонтерський штаб, і це ставить під загрозу роботу організації й довіру до неї. Невідомий меценат приніс ліки до штабу, але виявляється, що частина препаратів зникла з пакунка після того, як Тимур підписав розписку. Це підозріле зникнення ліків може вказувати на те, що хтось хоче навмисно підставити штаб та його членів.

Поліція, знайшовши зниклі ліки в наплічнику Сергія Борисовича, звинувачує саме його в розкраданні препаратів для поранених бійців. Глядачі матимуть можливість дізнатися, хто й чому намагається скомпрометувати штаб і як Насті та її команді вдалося впоратися з цією складною ситуацією в серіалі На лінії життя 1 сезон 23 серія від 15.02.2024.

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