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Video: На лінії життя 1 сезон 22 серія дивитися онлайн від 14.02.2024

Серіал На лінії життя 22 серія від 14.02.2024. На лінії життя 22 серія 1 сезон дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 22 | 14.02.2024 | Сезон 1

Правоохоронці в серіалі На лінії життя 1 сезон 22 серія від 14.02.2024 звертають увагу на чутки про крадіжку гуманітарної допомоги у волонтерському штабі та розпочинають розслідування. Представники прокуратури з ордером на обшук приходять до штабу, що викликає хвилювання серед його членів. Це викликає запитання про те, кому саме вигідно закрити штаб і чи дійсно в організації є людина, яка зловживає своїми повноваженнями.

У шпиталі також розгортається детективна історія з двома пораненими, один з яких приховує свою справжню ідентичність. Сергій Борисович, спеціаліст з розкриття неправди, намагається вивести перевертня на чисту воду. Ці події обіцяють стати драматичними та напруженими, додаючи багато емоцій глядачам в серіалі На лінії життя 1 сезон 22 серія від 14.02.2024.

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Дивіться онлайн: серіал На лінії життя 1 сезон 21 серія від 14.02.2024

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