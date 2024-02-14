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Video: На лінії життя 1 сезон 22 серия смотреть онлайн от 14.02.2024

Сериал На лінії життя 22 серия от 14.02.2024. На лінії життя 22 серия 1 сезон смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 22 | 14.02.2024 | Сезон 1

Правоохранители в сериале На лінії життя 1 сезон 22 серия от 14.02.2024 обращают внимание на слухи о воровстве гуманитарной помощи в волонтерском штабе и приступают к расследованию. Представители прокуратуры с ордером на обыск приходят в штаб, вызывая негодование его членов. Это вызывает вопросы о том, кому именно выгодно закрыть штаб и действительно ли в организации есть человек, злоупотребляющий своими полномочиями.

В госпитале также разворачивается детективная история с двумя ранеными, один из которых скрывает свою подлинную идентичность. Сергей Борисович, специалист по раскрытию лжи, пытается вывести оборотня на чистую воду. Эти события обещают стать драматическими и напряженными, добавляя много эмоций зрителям в сериале. На лінії життя 1 сезон 22 серия от 14.02.2024.

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