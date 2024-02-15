На лінії життя 1 сезон 23 серия смотреть онлайн от 15.02.2024

Серия 23 | 15.02.2024 | Сезон 1

В сериале На лінії життя 1 сезон 23 серия от 15.02.2024 кто-то целенаправленно пытается скомпрометировать волонтерский штаб, и это ставит под угрозу работу организации и доверие к ней. Неизвестный меценат принес лекарства в штаб, но оказывается, что часть препаратов исчезла из пакета после того, как Тимур подписал расписку. Это подозрительное исчезновение лекарств может указывать на то, что кто-то хочет намеренно подставить штаб и его членов.

Полиция, найдя пропавшие лекарства в рюкзаке Сергея Борисовича, обвиняет именно его в хищении препаратов для раненых бойцов. Зрители смогут узнать, кто и почему пытается скомпрометировать штаб и как Насте и ее команде удалось справиться с этой сложной ситуацией в сериале На лінії життя 1 сезон 23 серия от 15.02.2024.

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